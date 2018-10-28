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اقتصاد

تعرف علي تفاصيل تطوير شركة الحديد والصلب

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 08:01 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
علياء فوزي
كشفت وزارة قطاع الأعمال العام، عن تنفيذ استراتيجية لتقليص خسائر شركة الحديد والصلب التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، من بينها الإسراع في تشغيل فرني 3 و4 بعد انتهاء الشركة الروسية لتنفيذ مشروع التطوير بنسبة 98% والتي انتهت بتركيب الغلاية الخاصة بالفرنين.

وأكدت الوزارة عبر الخطة التي اطلع "صدي البلد" عليها، أن حجم الإيرادات المقدرة من بيع الخردة ضمن المخزون الراكد للشركة بلغت 5 مليارات جنيه سيتم توجيه 3.8 مليار جنيه لسداد المديونية ودعم رأس المال العام.

وأوضحت الخطة أن الوزارة بصدد تقييم موقف مشروع التطوير اعتبارا من فبراير المقبل والتأكد من الجدوى المالية والفنية الخاصة بمشروع رفع تركيز الحديد الخام.
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