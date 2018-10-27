معتز عبد الفتاح يوضح أهمية زيارة الرئيس السيسي لألمانيا

قال الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لألمانيا، التي تبدأ غدًا ، تأتي في إطار رغبة مصر أن يكون لها نصيب الأسد من الاستثمارات الألمانية بالخارج.



وقال عبد الفتاح في تصريحات هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة " ، المذاع عبر فضائية " سي بي سي " صحيح أن ألمانيا ليست دولة شرق أوسطية، لكن لها نقاط تماس قوية مع كل قضايا المنطقة.



وأضاف ان ألمانيا لها أهمية خاصة في ملف التعليم الفني، موضحا ان هذا النوع من التعليم مهم للغاية هناك، وهو ما تسعى مصر للاستفادة منه .



وأكد أستاذ العلوم السياسية ، أن ألمانيا من الدول التي تتعامل مع مصر بأهمية مطلقة .

