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حوادث

تحرير 905 مخالفات مرورية في مطروح

السبت 27/أكتوبر/2018 - 11:30 م
صورة أرشيفية - حملات
صورة أرشيفية - حملات مرورية
نور محمود
شنت الأجهزة الأمنية بمطروح، حملة لضبط المخالفات المرورية على الطرق الداخلية والدولية بالمحافظة.

وقال العميد أحمد السنطاوي، مدير مرور مطروح، إن الحملات خلال اليومين الماضيين أسفرت عن ضبط وتحرير 905 مخالفة مرورية متنوعة وتم التصالح الفوري فى 139 غرامة فورية.

وأوضح أن المخالفات المرورية عبارة عن سير عكس الاتجاه وانتظار خاطئ وقيادة سيارة بدون رخصة وعدم استخدام حزام الأمان ومخالفة شروط الحمولة لسيارات النقل الثقيل ومخالفة تجاوز السرعات المقررة وتعطيل حركة المرور، وعدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الموتوسيكل والسير برخصة تسيير منتهية.
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