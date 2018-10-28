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برلمان

طلب بشأن خطة وزارة الصحة تجاه المستشفيات غير المطبق عليها قانون التأمين الصحي

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 01:59 ص
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
عبد الرحمن سرحان
قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إنه سيتقدم بطلب إحاطة للدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة، حول خطتها تجاه المستشفيات والمحافظات التى لم يطبق عليها قانون التأمين الصحي.

وأضاف "السيد" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" بأن هناك إهمالا كبيرا للمستشفيات التى لم يطبق عليها قانون التأمين الصحي، الأمر الذى يلزم وزيرة الصحة بالتدخل لحل هذه الأزمة.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن هناك قصورا أيضًا فى تقديم الخدمات، حيث يقوم المريض بشراء معظم العلاج من الخارج.
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