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محافظات

محافظ كفر الشيخ يحيل 132 طبيبا بسيدي غازي ومطوبس للتحقيق

السبت 27/أكتوبر/2018 - 11:38 م
الدكتور إسماعيل عبدالحميد
الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان
أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، 82 طبيبًا بمستشفى سيدى غازي المركزي للتحقيق، من بينهم " 63 طبيبًا لتغيبهم عن العمل، 19 طبيبًا لانصرافهم عن العمل دون إذن قانوني.

كما أحال محافظ كفر الشيخ، 50 طبيبًا بمستشفى مطوبس المركزي للتحقيق من بينهم "28 طبيبًا؛ لانصرافهم عن العمل دون إذن قانوني، و20 طبيبًا؛ لتغيبهم عن العمل، بالإضافة إلى طبيب قسم الاستقبال، وطبيب قسم الكلى وذلك بناءً على تقرير المتابعة الميدانية.

وكلف محافظ كفر الشيخ، وكيل وزارة الصحة بتقرير الفحص لسرعة تلافى ما به من ملاحظات، واتخاذ كافة الإجراءات لتحقيق الانضباط الإداري، مكلفًا عادل البزاوي، مدير الشئون القانونية بالديوان العام للتحقيق مع الأطباء المنصرفين بدون إذن قانوني.
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