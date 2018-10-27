محافظ كفر الشيخ يحيل 132 طبيبا بسيدي غازي ومطوبس للتحقيق

أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، 82 طبيبًا بمستشفى سيدى غازي المركزي للتحقيق، من بينهم " 63 طبيبًا لتغيبهم عن العمل، 19 طبيبًا لانصرافهم عن العمل دون إذن قانوني.





كما أحال محافظ كفر الشيخ، 50 طبيبًا بمستشفى مطوبس المركزي للتحقيق من بينهم "28 طبيبًا؛ لانصرافهم عن العمل دون إذن قانوني، و20 طبيبًا؛ لتغيبهم عن العمل، بالإضافة إلى طبيب قسم الاستقبال، وطبيب قسم الكلى وذلك بناءً على تقرير المتابعة الميدانية.



