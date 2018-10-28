روشتة شرعية للوقاية من الحسد في 3 خطوات.. فيديو

وضع الدكتور محمد وهدان، الأستاذ بجامعة الأزهر، روشتة شرعية تقي الإنسان من الحسد، من خلال 3 أمور وهي: أولًا الاستعانة على قضاء الحوائج بالكتمان، وثانيًا: كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، وقراءة المعوذتين سورتي الفلق والناس.





وحذر «وهدان» خلال تقديمه برنامج «هتجوز» المذاع على فضائية «الناس»، من أن الذي يخرج من منزله دون أن يصلي ويذكر الله تعالى يكون عرضةً للشياطين والحسد.





واستشهد على وجود الحسد، بقول الله تعالى: «وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ»، وقوله عز وجل: «أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ» (سورة النساء: 54)، مستدلًا أيضًا بما وَرُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: « أَلَا إِنَّ لِنِعَمِ اللَّهِ أَعْدَاءٌ» قِيلَ: مَنْ أَعْدَاءُ نِعَمِ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الَّذِينَ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ فَضْلِهِ».