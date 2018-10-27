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حوادث

ضبط 200 قرص مخدر مع سيدة في الوادي الجديد

السبت 27/أكتوبر/2018 - 11:46 م
أقراص مخدرة - ارشيفيه
أقراص مخدرة - ارشيفيه
منصور ابو العلمين
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدة بحوزتها 200 قرص مخدر بقصد الإتجار في مدينة الخارجة.

تلقى اللواء محمد كمال، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من اللواء عصام مهني مدير البحث الجنائي تفيد قيام سيدة "و.م.ب" تقيم بالخارجة؛ بالاتجار في المواد المخدرة واستخدام مسكنها في الأغراض المخالفة للقانون في الترويج والبيع وتخزين المواد المخدرة.

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة؛ داهمت قوة أمنية برئاسة الرائد محمد صابر رئيس مباحث الخارجة والنقيب مصطفى عبد الباري معاون المباحث، مسكن المتهمة وتم ضبطها وبحوزتها 200 قرص مخدر أعدت للبيع و4885 جنيها متحصلات بيع المواد المخدرة وهاتف محمول لتسهيل التواصل والبيع.

وتحرر محضر رقم 6586 جنح الخارجة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.
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