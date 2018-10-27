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أخبار البلد

وكيل نقابة الصيادلة: دواء السوشيال ميديا وتطبيقات الموبايل مغشوشة

السبت 27/أكتوبر/2018 - 11:42 م
صدى البلد
محمد غالي
قال مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، إن الدواء المغشوش يعتبر قنبلة موقوتة ويسبب كوارث للمواطنين، مضيفاً أن صحة المواطن وتوفير طرق علاج آمنة  هو شغلنا الشاغل في الفترة الحالية لانتشار الأدوية المغشوشة من خلال السوشيال ميديا وتطبيقات الهواتف المحمولة.

وأكد وكيل نقابة الصيادلة، في تصريحات لـ"صدى البلد" أنه يجب اعتبار ملف الدواء مسألة أمن قومي كبقية الدول، ولكن الوضع مختلف في مصر تماما، مضيفا أنه يجب ضبط المنظومة بصورة جيدة من خلال عدم السماح بوجود أي قرص منتهي الصلاحية وضبط السوق بصورة تمنع التلاعب والقضاء علي ترويج الأدوية المغشوشة.

وأوضح الوكيل، أنه يوجد تعامل غير جيد من وزارة الصحة بشأن ملف الدواء ويجب فصله عنها، مضيفا أنه يجب إنشاء هيئة مصرية للدواء في اسرع وقت ممكن.

وأضاف وكيل الصيادلة، أن في الفترة الأخيرة تم رواج أدوية مغشوشة من خلال السوشيال ميديا وتطبيقات الهواتف المحمولة، مشيرًا إلي أن الصيدلية هي المكان الوحيد الآمن لبيع الدواء.

وأشار الوكيل إلى أن الصيدلية تحصل علي الدواء من خلال التكويد الخاص لها في شركة الأدوية والتوزيع المرخصة، مضيفا أن الصيدلي يمتلك كافة المستندات الرسمية مثل صورة كارنيه النقابة وترخيص مزاولة المهنة ليستطيع الحصول علي الدواء من الشركة.

واستنكر مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، ان الدواء خارج الصيدلية لا يُعلم مصدر المادة الخام ويكون منتهي الصلاحية ولاتوجد جودة في التصنيع، مضيفًا أن الدواء علي السوشيال ميديا وتطبيقات الهواتف المحمولة والقنوات الفضائية غير آمن تماماً.
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