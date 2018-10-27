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عمرو سهل: جامعة الأزهر لها دور كبير في تصحيح صورة الإسلام

السبت 27/أكتوبر/2018 - 11:37 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال الكاتب الصحفي عمرو سهل، رئيس تحرير موقع بوابة دار الهلال، إن جامعة الأزهر لها دور كبير في تصحيح صورة الإسلام، وقد تمكن الأزهر من تعليم العالم أسس التجمع وقبول الأخر.

وأوضح سهل، أنه يتطلع إلى مزيد من التعاون مع جامعة الأزهر وتدريب طلاب كلية الإعلام، منوها إلي أنه يشعر بالفخر حينما يرى إخلاصهم فى العمل، فهم يؤكدون أنهم أحفاد رفاعة الطهطاوى أول رئيس تحرير مصرى.

وأشار رئيس تحرير موقع بوابة دار الهلال، إلي أنه لمس دور جامعة الأزهر في التعامل مع التيارات السياسية حينما كان طالبا بها.
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