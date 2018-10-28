رئيسة قطاع المتاحف تزور الوادي الجديد

تزور اليوم الاحد الدكتورة إلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، متحف اثار الوادي الجديد بمدينة الخارجة.



وأكد الأثري طارق محمود أحمد مدير عام متحف آثار الوادي الجديد أن الزيارة للوقوف على أهم متطلبات المتحف فنيا وأثريا، تأتي عقب زيارة وزير الأثار الدكتور خالد العناني، أمس لمحافظة الوادي الجديد.



وأضاف طارق، أن رئيس قطاع المتاحف ستتفقد أقسام المتحف، والتعرف على الحضارات التي تضمها قاعات المتحف، مع التعرف على أنشطة المتحف الثقافية ودور المتحف المجتمعي في المشاركة بجميع المناسبات، وكذلك عقد اجتماع مع العاملين للتعرف على متطلبات المتحف بكل قسم من أقسامه.

