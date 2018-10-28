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محافظات

محافظ القاهرة: لن أسمح بحصول أي مواطن على وحدة سكنية لا يستحقها

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 03:16 ص
محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
عبد العزيز جمال
أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إنه تم تشكيل لجان لحصر سكان المناطق العشوائية المقرر إخلاؤها بنهاية العام الحالي، برئاسة رئيس الحي كل في نطاقه وتضم أعضاء من مباحث شرطة المرافق وإدارات التسكين بكل حي ووحدة تطوير العشوائيات وبحوث الاسكان بالمحافظة للتدقيق في أعمال الحصر والتأكد من وصول الوحدات السكنية لمستحقيها مع وضع خطة الإزالة ونقل السكان وإعادة تسكينهم وإتباع الإجراءات القانونية والقواعد العامة المتعارف عليها.

واشار المحافظ في تصريحات صحفية إلى أن القاهرة كانت تضم حوالي 60 منطقة عشوائية خطرة تم تقسيمهم حسب درجة الخطورة إلى أربع درجات الأولى وهي المهددة للحياة حيث تمثل خطورة جيولوجية وتضم 15 منطقة ويتم التعامل معها بالإزالة الفورية وإعادة تسكين مواطنيها بمساكن آمنة، أما الخطورة الثانية وهي السكن غير الملائم ولا يجدي معها التطوير ويتم التعامل معها بالتفاوض مع السكان بالتعويض المادي أو توفير وحدات بديلة مع اعادة استخدام الأرض.

بينما تضم الدرجة الثالثة، 10 مناطق بالقاهرة وهي المهددة للصحة ويتم التعامل معها بتحديد نوع الخطر الصحي والعمل علي ازالة أسباب الخطورة، والدرجة الرابعة وتضم 4 مناطق بالقاهرة وهي حيازة غير قانونية ويتم التعامل معها بتقنين الاوضاع ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بها.

وحذر المحافظ قائلا: "لن أسمح بحصول أي مواطن لا يستحق على وحدة سكنية وسأطبق القانون عليهم بكل شدة"، مشيرًا إلي أن الدولة وجهت جزءًا كبيرًا من ميزانيتها لتحسين الظروف المعيشية لسكان العشوائيات وأن المحافظة تبذل قصاري جهدها لوصول الحقوق إلى أصحابها.
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