ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

نقيب الفلاحين لوزير الزراعة: طهر عشان نخلص على الفساد

السبت 27/أكتوبر/2018 - 11:47 م
حسين أبو صدام نقيب
حسين أبو صدام نقيب الفلاحين ، وزير الزراعة
حسام الحارتي
طالب حسين أبو صدام نقيب الفلاحين ، وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت ، بسرعة تطهير موظفي ، ومسؤولي وزارة الزراعة الذين يسعون في جلب الفساد داخل الدولة بالإضافة الي ارتفاع الأسعار .

وأضاف أبو صدام في تصريحات أثناء لقائه ببرنامج " هنا العاصمة " ، المذاع عبر فضائية " سي بي سي " ، ان الفلاح المصري يعاني من أزمة حقيقية بداية من العام الماضي ، خضوضا بعد تعرضهم لخسائر فادحة ، مضيفا ان المحاصيل المستخدمة في زراعة المحاصيل أصبحت باهظة للغاية .

واوضح ان سبب ارتفاع سعر  "البطاطس "، فساد المبيدات المستخدمة في زراعتها والتي تعود بنتائج أقل من المتوقع ، بالإضافة الي محاربة الفلاحين الذين باتت حقوقهم ضائعة بسبب فساد البعض ، مؤكدا ان البطاطس المتواجدة حاليا داخل الأسواق ثلاجات ومخزنة.
loading...

ترشيحاتنا

تعرف على شرط الحصول على وحدة سكنية في حي الأسمرات

عطار الحسين يكشف أسرار السحر الأسود.. فيديو

التحريات: قاتلة عجوز الصف هشمت رأسه بـ شاكوش بسبب 40 جنيها

موجة غضب عارمة بين الأتراك بعد وفاة جنديين بسبب البرد القارس

صدمة قوية.. نجم الاهلي السابق يتعرض للإصابة بـ الرباط الصليبي

أحمد موسى يعرض فيديو لمدرس تم فصله بعد سبه للطلاب.. فيديو

شاهد.. اللقطات الأولى لتفقد الشرطة الأمريكية المعبد اليهودي بعد استهدافه

شاهد.. فيديو صادم للأمير هاري وهو يبكي مثل أبيه تشارلز في يوم الزفاف

الأرصاد تكشف سبب عدم الشعور بسقوط أمطار غزيرة اليوم رغم التحذيرات

ضابط مصري ينتزع المرتبة الثانية من الروس في بطولة الصديق الوفي .. فيديو

التدخل السريع ينقذ شابا من الشارع وينقله لدار رعاية ..صور

حبس مهندس بحي المعادي ومستثمر عقاري وآخر لاتهامهم فى قضية رشوة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 صورة حصاد اليوم الأول من منافسات البطولة العربية للطائرة

جولة جماعية بـ الحنطور لضيوف مؤتمر الاتحاد الدولى للطيران بالاقصر.. صور

ضبط 470 طن بطاطس مخزنة فى 3 ثلاجات بـ كوم حماده ..صور

رئيس السكة الحديد: العنصر البشري الركيزة الأساسية للهيئة.. صور

كارتيرون يعقد محاضرة مع لاعبي الأهلي لمدة 15 دقيقة قبل التدريب استعدادًا للوصل .. صور

فيديو

الأهلي: لم نحصل على إخطار رسمي بحضور 60 ألف أمام الترجي ولكن !
الأهلي يوجه رسالة لجماهيره قبل مباراة الترجي..فيديو
دجيش: لو نفذنا كلام حلمي طولان لن يقوم أي حكم بإدارة أي مباراة.. فيديو
أيمن دجيش يفجر مفاجأة: هدف الزمالك في الإتحاد من تسلل واضح.. فيديو
منسق مشروع طفلين كفاية: 342 ألف زيارة للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تمكين المالك من فسخ التعاقد في قانون الإيجار القديم؟

هل تؤيد مقترح تمكين المالك من فسخ التعاقد في قانون الإيجار القديم؟