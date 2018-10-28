محافظ القاهرة : منح دراسية للطلاب المصريين بجامعات الصين

قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إن بلدية بكين ستوفر منح دراسية للجامعات المصرية لتدريب وتعليم طلاب مصريين بجامعات الصين، مع تحمل كافة النفقات المالية وكذلك امكانية التعاون فى مجال التعليم قبل الجامعى.



واكد المحافظ في تصريحات صحفية أن تلك المنح تاتي في إطار توطيد العلاقات بين العاصمتين وتفعيل اتفاقية التآخي الموقعة بين القاهرة وبكين عام 1990.



وأكد المحافظ على وأهمية توطيد العلاقات بين الدولتين على جميع المستويات الرئاسية والحكومية والشعبية عامة، وبين العاصمتين بصفة خاصة والعمل على الاستفادة من الخبرات الصينية فى كافة المجالات وخاصة اننا حالياَ فى مصر نعمل على النهوض بكافة المجالات على أساس البحث العلمي والتكنولوجيا المتقدمة.



