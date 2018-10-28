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رياضة

الأهلي: لم نحصل على إخطار رسمي بحضور 60 ألف أمام الترجي ولكن !

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 12:18 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
أكد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي أنه لم يحدث أي تأكيد رسمي من جانب الجهات الأمنية للسماح بحضور 60 ألف مشجع لمباراة الترجي الرياضي التونسي مساء الجمعة المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال مرجان في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "حتى الآن لا يوجد تأكيد رسمي بحضور 60 ألف مشجع للمباراة ولكن هذا وعد من الجهات الأمنية ونتمنى زيادته".

متابعًا "كان يجب التحرك بسبب طبع التذاكر ومنح الاتحاد الأفريقي التذاكر الخاصة به يوم الثلاثاء المقبل ولذلك تحركنا لطبع 60 ألف تذكرة في انتظار الحصول على الموافقة الرسمية بهذا العدد".

وأضاف مرجان "سيتم طرح التذاكر للأعضاء،و الجماهير ستحصل على التذاكر من خلال الحجز الإلكتروني ومنافذ بيع سيتم تحديدها قريبًا".
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