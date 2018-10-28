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محافظات

إدارة العلاج الحر بالفيوم تشن حملات على المعامل الخاصة.. صور

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 06:47 ص
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة الفيوم برعاية الدكتورة أمال الشريف، بإشراف الدكتور إبراهيم جنيدى مدير الإدارة حملة مشتركة بالتنسيق شرطة البيئة.

تمكنت الحملة من ضبط معمل مخالف بمنطقة العبودى به كواشف منتهية الصلاحية ،و ضبط مخالفات بيئية .

كما نفذت إدارة العلاج الحر قرار غلق إدارى لمعمل أمام مستشفى الفيوم العام حيث تم ضبط كواشف منتهية الصلاحية وتم تحرير محاضر بالمخالفات.
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