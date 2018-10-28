ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

ثورة برلمانية على القنوات السلفية.. دينية النواب تطالب بوقف بثها.. ونائب: قانون تنظيم الإعلام يقر بذلك.. محمد أبو حامد: تستقطب الشباب لاتجاه معين

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 10:30 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان
نائب: قانون تنظيم الإعلام يقر إغلاق قنوات السلفية المتطرفة
برلمانى يطالب الهيئة العليا لتنظيم الإعلام بغلق القنوات السلفية
آمنة نصير: أنا أول الداعمين لوقف قنوات السلفيين

طالب النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، باتخاذ قرارات فورية بغلق جميع المواقع السلفية والتابعة للتيارات الإسلامية، مؤكدا أن هذه المواقع تمثل خطرا كبيرا على الأمن القومى المصرى.

الأمر الذى لاقى ترحيبًا موسعًا من أعضاء البرلمان، لما تقوم به هذه القنوات من بث أفكار، من شأنها استقطاب الشباب لاتجاه معين تدعمه، مؤكدين أن قانون تنظيم الإعلام الصادر مؤخرًا يقر بإغلاقها.

قال النائب محمد شعبان، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، إن وجود بعض القنوات التى تنتمي إلى الفكر السلفي، وتدعو إلى التطرف، يتعارض مع قانون تنظيم الإعلام الصادر مؤخرًا عن المجلس، خلال دور الانعقاد الثالث.

وأضاف شعبان: "إننا نعيش فى فوضى إعلامية وكثير من القنوات غير مرخصة، كلها تبث سمومها من أجل هدم مصر"، داعيًا إلى أن يتم وقف هذه القنوات.

من جانبه، أكد محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، أن غلق القنوات الفضائية السلفية، ضرورة كبيرة فى مجال مكافحة الإرهاب الفكري، لما تقوم به من استقطاب للشباب، للفكر المتطرف، معربًا عن تعجبه من استمرار بثها إلى الآن.

وقال أبو حامد إن جزءا كبيرا من دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قيامها بمراقبة ما تبثه هذه القنوات، مطالبًا الهيئة بوقف بثها طبقًا للقانون.

وأضاف عضو البرلمان أن قانون مكافحة الإرهاب، يقضي بوقف بث أي جهة اتصال، مسموعة كانت أو مقروءة، تبث أفكارا مخالفة لاتجاه الدولة وتمس أمنها، حفاظًا على الأمن.

وأوضح أن المحتوى الذى تأسست عليه هذه القنوات، محتوى ديني خالص، إلا أنها لم تلتزم به، وتوجهت إلى مادة أخرى متطرفة.

وفى السياق ذاته، قالت النائب آمنة نصير، عضو البرلمان، إنها كثيرًا ما واجهت الفكر السلفي، وطالبت بوقف بث أفكار إلى الشباب.

وأضافت "نصير"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بأن مطالب لجنة الشئون الدينية بوقفها موفق، وهى أول الداعمين للقرار.
loading...

ترشيحاتنا

مصادر تكشف لـ صدى البلد هوية الضابط المستهدف في انفجار جامعة حلوان

موعد مباراة الأهلي والوصل الإماراتي والقنوات الناقلة

الملا: إطلاق الغاز بمنطقة مغاغة في المنيا ومدينة الصداقة بأسوان الشهر الجاري

توجيه 29 تهمة فيدرالية لمنفذ هجوم معبد بنسلفانيا

عبد الحليم علي يحذر الإعلاميين.. ويوجه نصيحة لكاسونجو

تفاوت أسعار الأسمنت فى بداية تعاملات الأحد

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية وتوضح احتمالية سقوط أمطار

في ذكرى ميلاد عز الدين ذو الفقار.. استقال من سلاح المدفعية ليعمل بالسينما

انتحار ربة منزل بإحدى قرى البحيرة بسبب خلافات زوجية

بيت الأمة يكشر عن أنيابه ضد انفلات السوق.. أبو شقة يعلن عن إعداد مشروع قانون للتصدي لغلاء الأسعار.. نواب: التسعيرة الموحدة هى الحل.. ومزيد من الرقابة يقضي على الفوضى

الرئيس السيسي يغادر القاهرة متوجها إلى برلين

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هشام عباس ومحمد محي وفارس في حفل زفاف ابنة الشاعر الغنائى عنتر هلال‎.. صور

30 صورة حصاد اليوم الأول من منافسات البطولة العربية للطائرة

جولة جماعية بـ الحنطور لضيوف مؤتمر الاتحاد الدولى للطيران بالاقصر.. صور

ضبط 470 طن بطاطس مخزنة فى 3 ثلاجات بـ كوم حماده ..صور

رئيس السكة الحديد: العنصر البشري الركيزة الأساسية للهيئة.. صور

فيديو

تمويل المشروعات يوضح تفاصيل مبادرة منتج واحد لقرية واحدة
تعرف على الحالة المرورية بشوارع ومحاور القاهرة
الأرصاد: طقس خريفي معتدل على أغلب الأنحاء.. ولا توجد فرص لسقوط الأمطار
جنات:أرقام اليوتيوب لا تصنع النجوم ولست محترفة سوشيال ميديا..فيديو
جماهير الاتحاد تسب جنش.. واللاعب يرد على طريقته الخاصة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تمكين المالك من فسخ التعاقد في قانون الإيجار القديم؟

هل تؤيد مقترح تمكين المالك من فسخ التعاقد في قانون الإيجار القديم؟