ثورة برلمانية على القنوات السلفية.. دينية النواب تطالب بوقف بثها.. ونائب: قانون تنظيم الإعلام يقر بذلك.. محمد أبو حامد: تستقطب الشباب لاتجاه معين

نائب: قانون تنظيم الإعلام يقر إغلاق قنوات السلفية المتطرفة

برلمانى يطالب الهيئة العليا لتنظيم الإعلام بغلق القنوات السلفية

آمنة نصير: أنا أول الداعمين لوقف قنوات السلفيين





طالب النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، باتخاذ قرارات فورية بغلق جميع المواقع السلفية والتابعة للتيارات الإسلامية، مؤكدا أن هذه المواقع تمثل خطرا كبيرا على الأمن القومى المصرى.الأمر الذى لاقى ترحيبًا موسعًا من أعضاء البرلمان، لما تقوم به هذه القنوات من بث أفكار، من شأنها استقطاب الشباب لاتجاه معين تدعمه، مؤكدين أن قانون تنظيم الإعلام الصادر مؤخرًا يقر بإغلاقها.قال النائب محمد شعبان، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، إن وجود بعض القنوات التى تنتمي إلى الفكر السلفي، وتدعو إلى التطرف، يتعارض مع قانون تنظيم الإعلام الصادر مؤخرًا عن المجلس، خلال دور الانعقاد الثالث.وأضاف شعبان: "إننا نعيش فى فوضى إعلامية وكثير من القنوات غير مرخصة، كلها تبث سمومها من أجل هدم مصر"، داعيًا إلى أن يتم وقف هذه القنوات.من جانبه، أكد محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، أن غلق القنوات الفضائية السلفية، ضرورة كبيرة فى مجال مكافحة الإرهاب الفكري، لما تقوم به من استقطاب للشباب، للفكر المتطرف، معربًا عن تعجبه من استمرار بثها إلى الآن.وقال أبو حامد إن جزءا كبيرا من دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قيامها بمراقبة ما تبثه هذه القنوات، مطالبًا الهيئة بوقف بثها طبقًا للقانون.وأضاف عضو البرلمان أن قانون مكافحة الإرهاب، يقضي بوقف بث أي جهة اتصال، مسموعة كانت أو مقروءة، تبث أفكارا مخالفة لاتجاه الدولة وتمس أمنها، حفاظًا على الأمن.وأوضح أن المحتوى الذى تأسست عليه هذه القنوات، محتوى ديني خالص، إلا أنها لم تلتزم به، وتوجهت إلى مادة أخرى متطرفة.وفى السياق ذاته، قالت النائب آمنة نصير، عضو البرلمان، إنها كثيرًا ما واجهت الفكر السلفي، وطالبت بوقف بث أفكار إلى الشباب.وأضافت "نصير"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بأن مطالب لجنة الشئون الدينية بوقفها موفق، وهى أول الداعمين للقرار.