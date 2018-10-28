البحوث الإسلامية يطلق 10 لقاءات توعوية بالشرقية

عقد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، 10 لقاءات توعوية بمراكز ومدن محافظة الشرقية، شملت مدن: أبو حماد، أبو كبير، فقوس، الزقازيق، أولاد صقر، كفر صقر، الحسينية، ديار بنجم، منيا القمح، وذلك لإرساء مبادئ السلوك الوظيفي القويم بين الموظفين، والعاملين في المؤسسات المختلفة، والمحليات، حيث شارك في تلك اللقاءات متخصصون من أساتذة جامعة الأزهر وعلماء الوعظ.



وقال الدكتور محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن اللقاءات استهدفت ترسيخ منظومة القيم في تعامل الموظفين مع بعضهم البعض، فضلًا عن تعاملهم مع الجمهور في مختلف المؤسسات العاملة في الدولة، وذلك دعمًا لجهود الدولة في تحسين الأداء الوظيفي، وتحفيز المواطنين على الإخلاص في عملهم.



وأوضح أنه حضر في هذه اللقاءات مجموعات من الموظفين العاملين في: الإدارات الهندسية، إدارات التموين، حماية الأراضي وأملاك الدولة، الوحدات الصحية، الوحدات المحلية، في مدن ومراكز محافظة الشرقية على مدار أيام الأسبوع، وذلك بالتنسيق مع محافظة الشرقية.



وأضاف الأمين العام أن الندوات ركزت على مجموعة من القيم المرتبطة بإجادة العمل، والإتقان والإخلاص في أداء الأعمال على أكمل وجه، وحسن المعاملة بين زملاء العمل، وبين الموظفين والجمهور، وتحري الحلال في التعامل مع المال العام، ووضع مصلحة الوطن على رأس الأولويات، إلى غير ذلك من القيم التي تدعم منظومة العمل وتحقق الخير للجميع.

