شاهد.. لقطات مؤثرة لضابط شرطة يلاعب كلبه البوليسي قبل وفاته

ودع ضابط شرطة كلبه البوليسي للمرة الاخيرة، قبل نفوقه وأن يستعيد ذكرياته معه قبل أن يضع الأطباء البيطريين الكلب في منشأة بالمكسيك، لإصابته بالسرطان.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، تم تشخيص حالة الكلب وتبين أنه مصاب بنوع من سرطان القلب الطرفي بعد سنوات من وجوده على قوة الشرطة المحلية.



وحين كان يجلس الكلب البوليسي على الطاولة بكفوفه الأربعة، أخذ الضابط يداعب كلبه المحتضر، وقبل أنفه وفرك ووجه بلطف، ليدخل بعدها في نوبة من البكاء وهو يلاعب كلبه المريض بالسرطان للمرة الاخيرة.



