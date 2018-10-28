مستقبل وطن بـ 15 مايو ينظم ندوة تثقيفية عن الإدمان وشباب نحو الهاوية

نظمت أمانة 15 مايو بحزب مستقبل وطن ندوة تثقيفية تحت عنوان "الإدمان وشباب نحو الهاوية" لتوضيح مخاطر الإدمان على الشباب وعرض نماذج لأشخاص تماثلوا للشفاء كنموذج للإرادة القوية.





حضر الندوة كل من عيد حمّاد عضو هيئة مكتب الحزب بالقاهرة، وحسين مرسى أمين الحزب، والعديد من أعضاء الحزب بدائرة 15 مايو، وقام خالد رياض أمين القسم بالتبين بتوزيع عدد 150 بطانية على أهالى الدائرة .



