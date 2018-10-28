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برلمان

مستقبل وطن بـ 15 مايو ينظم ندوة تثقيفية عن الإدمان وشباب نحو الهاوية

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 08:30 ص
جانب من ندوة مستقبل
جانب من ندوة مستقبل وطن
ماجدة بدوي وعبد الرحمن سرحان
نظمت أمانة 15 مايو بحزب مستقبل وطن ندوة تثقيفية تحت عنوان "الإدمان وشباب نحو الهاوية" لتوضيح مخاطر الإدمان على الشباب وعرض نماذج لأشخاص تماثلوا للشفاء كنموذج للإرادة القوية.

حضر الندوة كل من عيد حمّاد عضو هيئة مكتب الحزب بالقاهرة، وحسين مرسى أمين الحزب، والعديد من أعضاء الحزب بدائرة 15 مايو، وقام خالد رياض أمين القسم بالتبين بتوزيع عدد 150 بطانية على أهالى الدائرة .

وشهد فيه حزب مستقبل وطن تنظيم عدد من الفاعليات، حيث نظم الحزب بالشرقية بالتعاون مع منظمة هيومان رستارت؛ ندوة بعنوان «الاقتصاد والأمن القومي» بحضور الدكتور محمد سليم الأمين العام للحزب بمحافظة الشرقية.
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