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محافظات

وكيل صحة الفيوم تتفقد الفريق الطائر لفيروس C بكلية الدراسات بالفيوم.. صور

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 03:52 ص
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
تفقدت الدكتورة آمال هاشم، وكيلة وزارة الصحة بالفيوم، موقع الفريق الطائر بكلية الدراسات العربية والإسلامية جامعة الأزهر فرع الفيوم، ضمن مبادرة القضاء على فيروس "سي".

حضر الجولة الشيخ سعيد محمد رئيس المنطقة الأزهرية بمحافظة والدكتور ممدوح محمد على مبروك عميد الكلية وأساتذة الكلية.

ورحبت إدارة الكلية بتوفير هذه الخدمة لطالباتها وشهدت المبادرة إقبالا وترحيبا من الطالبات، بحضور الدكتور محمد عبد التواب مدير الرعاية الأساسية والمشرف العام على الحملة والدكتورة شيماء جبيلى مسئول الفريق الطائر.
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