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محافظات

ضبط 150 طن بطاطس داخل ثلاجة بالمنوفية.. وأخذ تعهد على صاحبها لطرحها بالأسواق

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 03:59 ص
صدى البلد
مروة فاضل
تمكنت مباحث التموين بالتعاون مع مركز شرطة أشمون من ضبط ثلاجة تبريد بها 150 طن بطاطس.

تلقي اللواء سمير أبو زامل مدير امن المنوفية اخطارا من اللواء سيد سلطان مدير البحث الجنائي بتمكن مفتشي التموين والزراعة بالتعاون مع مركز شرطة أشمون بالمرور علي 11 ثلاجة تبريد للحاصلات الزراعية وتم ضبط 150 طن بطاطس باحد الثلاجات بقرية كفر منصور بمركز اشمون.

وتم التحفظ علي المضبوطات واخذ تعهد علي صاحب الكميات بطرحها في الأسواق خلال 10 ايام.
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