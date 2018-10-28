ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

تعليم أسوان: 5 مشروعات تشارك فى التصفيات النهائية لمسابقة فنى مبتكر بالأقصر

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 06:41 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
قال الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان أن 5 مشروعات من أسوان صعدت إلى للتصفيات النهائية فى مسابقة (فنى مبتكر) لريادة الأعمال والإبتكار المقرر إقامتها يوم 31 أكتوبر الجارى بالأقصر .

وأشار السيد الفيومى فى تصريحات خاصة إلى أن المشروعات الفائزة هى كولدير يعمل بالطاقة الشمسية وسخان خزان مزود بشمعة كهربية وزراعة الأسطح لمدرسة محمد صالح حرب الصناعية المتقدمة ، ومشروع (حذاء التوفير) لمدرسة الشهيد محمد محسن شعيب الصناعية بنات ، ومشروع إعادة تدوير مخلفات الدوم لمدرسة الفندقية المتقدمة.

وأعرب الفيومى عن سعادته بوصول خمسة مشروعات من أسوان للتصفيات النهائية ، متمنيًا النجاح والتوفيق لأبنائه الطلبة والطالبات المشاركين فى المسابقة.

المسابقة تهدف إلى دعم الطلاب فى تحويل أفكارهم إلى نماذج أولية ، مع دراسة الجدوى الإقتصادية للفكرة وآليات تحويلها إلى مشروع ناجح وذلك يأتى فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ومشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات (WISE) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية .

وكانت قد أقيمت التصفيات الأولى للمسابقة فى شهرى مايو ويونيو الماضين حيث تقدم للمسابقة نحو 1321 مشروع ، وبعد التصفيات وورش العمل التى تمت على مراحل ، تم تصعيد أفضل 25 مشروع حيث تم إقامة معسكر متخصص مكثف لهم خلال الفترة من 17إلى 21 أكتوبر الماضى بمركز الإبداع بالمنطقة التكنولوجية بالإسكندرية إستعدادًا للتصفيات النهائية يوم 31 أكتوبر.
loading...

ترشيحاتنا

مشجع سكندري يقتحم مباراة الزمالك والاتحاد بالمبخرة.. فيديو

حماية المستهلك: الأجهزة الرقابية تحركت لمواجهة أزمة البطاطس

اشتباكات عنيفة بين جماهير الاتحاد فى مباراة الزمالك.. فيديو

بعد احتراق طائرته.. من هو مالك نادي ليستر سيتي معشوق مدينة الثعالب

نقيب الفلاحين يحذر: أسعار البطاطس سترتفع بشدة خلال الفترة المقبلة

وزارة الزراعة تزف بشرى للمواطنين حول أزمة البطاطس

مشادة بين خالد الغندور ومحمد مصيلحي على الهواء بسبب سيسيه وداوودا

انتبه.. الملائكة تلعنك عند قراءة القرآن في هذه الحالة

جدل حول مصير مالك نادي ليستر سيتي

ندب فريق من النيابة لمعاينة انفجار سيارة ضابط بمحيط جامعة حلوان

الضرائب تعلن موقف الأهلى والزمالك من التحصيل

شاهد.. رقصة إليسا فى عيد ميلادها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 صورة حصاد اليوم الأول من منافسات البطولة العربية للطائرة

جولة جماعية بـ الحنطور لضيوف مؤتمر الاتحاد الدولى للطيران بالاقصر.. صور

ضبط 470 طن بطاطس مخزنة فى 3 ثلاجات بـ كوم حماده ..صور

رئيس السكة الحديد: العنصر البشري الركيزة الأساسية للهيئة.. صور

كارتيرون يعقد محاضرة مع لاعبي الأهلي لمدة 15 دقيقة قبل التدريب استعدادًا للوصل .. صور

فيديو

جنات:أرقام اليوتيوب لا تصنع النجوم ولست محترفة سوشيال ميديا..فيديو
جماهير الاتحاد تسب جنش.. واللاعب يرد على طريقته الخاصة.. فيديو
مشجع سكندري يقتحم مباراة الزمالك والاتحاد بالمبخرة.. فيديو
مشادة بين خالد الغندور ومحمد مصيلحي على الهواء بسبب سيسيه وداوودا
الأهلي: نتمنى حضور أكثر من 3 آلاف مشجع في تونس.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تمكين المالك من فسخ التعاقد في قانون الإيجار القديم؟

هل تؤيد مقترح تمكين المالك من فسخ التعاقد في قانون الإيجار القديم؟