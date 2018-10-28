تعليم أسوان: 5 مشروعات تشارك فى التصفيات النهائية لمسابقة فنى مبتكر بالأقصر

قال الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان أن 5 مشروعات من أسوان صعدت إلى للتصفيات النهائية فى مسابقة (فنى مبتكر) لريادة الأعمال والإبتكار المقرر إقامتها يوم 31 أكتوبر الجارى بالأقصر .



وأشار السيد الفيومى فى تصريحات خاصة إلى أن المشروعات الفائزة هى كولدير يعمل بالطاقة الشمسية وسخان خزان مزود بشمعة كهربية وزراعة الأسطح لمدرسة محمد صالح حرب الصناعية المتقدمة ، ومشروع (حذاء التوفير) لمدرسة الشهيد محمد محسن شعيب الصناعية بنات ، ومشروع إعادة تدوير مخلفات الدوم لمدرسة الفندقية المتقدمة.



وأعرب الفيومى عن سعادته بوصول خمسة مشروعات من أسوان للتصفيات النهائية ، متمنيًا النجاح والتوفيق لأبنائه الطلبة والطالبات المشاركين فى المسابقة.



المسابقة تهدف إلى دعم الطلاب فى تحويل أفكارهم إلى نماذج أولية ، مع دراسة الجدوى الإقتصادية للفكرة وآليات تحويلها إلى مشروع ناجح وذلك يأتى فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ومشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات (WISE) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية .



وكانت قد أقيمت التصفيات الأولى للمسابقة فى شهرى مايو ويونيو الماضين حيث تقدم للمسابقة نحو 1321 مشروع ، وبعد التصفيات وورش العمل التى تمت على مراحل ، تم تصعيد أفضل 25 مشروع حيث تم إقامة معسكر متخصص مكثف لهم خلال الفترة من 17إلى 21 أكتوبر الماضى بمركز الإبداع بالمنطقة التكنولوجية بالإسكندرية إستعدادًا للتصفيات النهائية يوم 31 أكتوبر.