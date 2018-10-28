تعليق المحاضرات وصلاة غائب بتجارة عين شمس.. اليوم

أعلن الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، تعليق الأنشطة الطلابية حتى نهاية الأسبوع، حدادا على 4 من طلاب الكلية الذين لقوا مصرعهم في حادث سقوط سيارة كانوا يستقلونها من أعلى كوبري الفنجري بالقاهرة.



وأضاف قدري، في بيان، أنه سيتم إقامة صلاة الغائب بحرم الكلية على أبناء الكلية في الواحدة ظهرا، اليوم الأحد، وتعليق جميع المحاضرات لمدة ساعة بداية من 12 ونصف ظهرا إلى 1 ونصف ظهرا.



ونعت كلية التجارة جامعة عين شمس، طلابها الذين لقوا حتفهم اثر الحادث، وهم الطالبة شروق عماد، الطالبة تسنيم احمد مصطفي، الطالب محمد اسامه كمال السعيد، والطالب محمود ايمن محفوظ.