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فوز 10 لاعبين ببطولة تنس الطاولة بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 04:12 ص
صدى البلد
محمد شحتة
أسفرت بطولة تنس الطاولة بنين عن فوز 10 لاعبين على مستوى المنطقة للمرحلتين الإعدادية والثانوية، هم من المرحلة الإعدادية: عبد الرحمن محمد رمضان معهد آل نوح محمود هاني عبد المعز معهد القنطرة شرق يوسف احمد خلف معهد آل نوح محمد عماد حسين معهد القرين. يحيى مجدي محمد معهد أبو راجح.

ثانيا المرحلة الثانوية: عبد الرحمن عفيفي سعد معهد الاسماعيليه احمد محمد شوقي معهد آل نوح محمد اشرف عبد العزيز معهد آل نوح عمر محمد مصطفى معهد فايد.

وأقيمت البطولة تحت إشراف الشيخ وحيد عايش وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية محمد عبدالرحيم المدير العام للمنطقة .
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