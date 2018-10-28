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المحافظين يكرم أبطال حرب أكتوبر في الجيزة.. صور

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 01:56 ص
المحافظين يكرم أبطال
المحافظين يكرم أبطال حرب أكتوبر في احتفالية الحزب بالجيزة
معتز الخصوصى
نظم حزب المحافظين أمانة الجيزة احتفالية بمناسبة انتصارات حرب أكتوبر العظيم، بمشاركة عدد من أبطال الحرب وأسر الشهداء، والفنان فكري صادق.

وشهد الحفل، عددا من الفعاليات منها عرض فيلم تسجيلي عن حرب أكتوبر، وفقرة فنية قدم خلالها الشاعر أسامة قاسم عدد من الأشعار عن حرب أكتوبر وشهداء القوات المسلحة.

وقال خالد خطاب، أمين الحزب بالمحافظة، إن الجيش المصري سطر بحروف من نور ما قام به خلال حرب أكتوبر، وتحقيق النصر لمصر، مضيفا أن الحزب نظم الاحتفالية في إطار الاحتفالات بالذكري الـ 45 لنصر أكتوبر.

وأشار خطاب خلال كلمته في الاحتفالية، إلي أن الهدف من الفعاليات هو توصيل رسالة للأجيال القادمة ما حدث في حرب أكتوبر وما حققه الأبطال من انتصار عظيم.

من ناحيته أكد عمرو الشريف، نائب رئيس حزب المحافظين لشؤون التنظيم، إنه تلك المناسبات تعيد للأذهان ما قام به أبطال أكتوبر من مواجهة للعدو والتصدي له وعودة الأراضي المصرية.
المحافظين يكرم أبطال حرب أكتوبر في الجيزة.. صور
المحافظين يكرم أبطال حرب أكتوبر في الجيزة.. صور
المحافظين يكرم أبطال حرب أكتوبر في الجيزة.. صور
المحافظين يكرم أبطال حرب أكتوبر في الجيزة.. صور
المحافظين يكرم أبطال حرب أكتوبر في الجيزة.. صور
المحافظين يكرم أبطال حرب أكتوبر في الجيزة.. صور
المحافظين يكرم أبطال حرب أكتوبر في الجيزة.. صور
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