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محافظات

احتفالية لتوزيع أجهزة كهربائية على 100 عروسة بكفر الشيخ

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 08:13 ص
صدى البلد
محمود زيدان
يشهد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، احتفالية حزب مستقبل وطن؛ لتوزيع أجهزة كهربائية على 100 عروسة من الأيتام غير القادرات، في إطار المساهمة المجتمعية للحزب والتكافل الاجتماعي لغير القادرين.

ويحضر الاحتفالية اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن، والنائب سيد أحمد عيسي، أمين عام الحزب بمحافظة كفر الشيخ، والدكتور علي أبو شوشة، الأمين العام المساعد للحزب بالمحافظة، والدكتور الغمري الشوادفي، أمين التنظيم، والكاتب الصحفي، عمرو سعدة، أمين الإعلام.

ونظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ العديد من الفعاليات والمبادرات المهمة، خاصة مبادرة "أنت في عينينا" التي وفرت السلع الغذائية والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة بالتنسيق مع أسواق "تحيا مصر" بهدف محاربة غلاء الأسعار والتخفيف عن كاهل المواطن.
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