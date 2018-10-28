التعليم: فصل أي معلم يعتدي على الطلاب بالضرب.. فيديو

أكد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التعليم لشئون المعلمين، أن وقائع الضرب من المدرسين للطلبة حالات شاذة وفردية، موضحا أنه سيتم فصل المعلم إذا ثبت اعتداؤه على الطالب بعد التحقيق معه.



وتابع "عمر"، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، أن الوزارة تواجه كافة عمليات الضرب سواء من المدرس للطالب أو العكس بحزم.



وأشار إلى أنه سيتم التقدم ببلاغ غدا ضد مدرس الإسكندرية الذي اعتدى بالضرب على الطلاب داخل "سنتر"، لأن المدرس مفصول من العمل، مشيرا إلى أن عقوبة التدريس بدون رخصة هي الحبس، والفصل فورا لأى معلم يعتدى بالضرب على أي طالب.