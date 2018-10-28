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رياضة

جماهير الزمالك تؤازر فريقها أمام الاتحاد السكندري.. فيديو

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 01:55 ص
صدى البلد
القسم الرياضي
رصدت عدسة صدي البلد، تواجد جماهير الزمالك فى مدرجات برج العرب لمؤازرة الأبيض أمام الاتحاد السكندري فى المباراة التي جمعت الفريقين في إطار دور الـ16 من عمر منافسات كأس زايد للأندية الأبطال ليتأهل إلى دور الـ8 من عمر البطولة.

وسجل هدف الزمالك الوحيد الكونغولي كابونجو كاسونجو بالدقيقة 69.

كان الزمالك قد تأهل إلى دور الـ16 بعد ما فاز على فريق القادسية الكويتي بدور الـ32.
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