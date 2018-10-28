الشاعر عنتر هلال يحتفل بحفل زفاف ابنته بحضور مطربي التسعينيات.. فيديو

احتفل الشاعر عنتر هلال بحفل زفاف ابنته فى احد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بمشاركة مطربين التسعينيات على راسهم هشام عباس وحسام حسنى وفارس ومحمد محيى.



وقدم المطرب حسام حسنى اغنية "عيشة الدراويش" كتحية للعروسين وشارك فى الغناء والرقص هشام عباس وعنتر هلال ومحمد محى وكل الحضور.



عنتر هلال شاعر وموسيقي من مواليد محافظة قنا عام 1954 بدأ حياتة الفنية كممثل مسرح فى جامعه أسيوط وحصل على جائزه أفضل ممثل عام 1979 عن مسرحية بعنوان "المخططين" وكتب للعديد من المطربين المميزيين على رأسهم محمد فؤاد وحميد الشاعرى وهشام عباس وحمادة هلال .





