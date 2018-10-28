مساعد رئيس الوفد لشئون المرأة تزور دير السيدة العذراء بأسيوط.. صور

قالت الدكتورة منال العبسى مساعد رئيس حزب الوفد لشئون المرأة ورئيس اللجنة النوعية للمرأة والطفل، إن الله أعطانا فى كل الاديان ما يسمى بالصلاة، وهى تختلف من دين لآخر، لكنها بمثابة تجربة للوقفة التى سيقفها الانسان امام الله.



وأضافت منال العبسي علي هامش الزيارة التي اجرتها اللجنة النوعية للمرأة بالوفد، الي دير السيدة العذراء بدرنكة بمحافظة أسيوط ضمن مبادرة «مصر المحبة» والتي تهدف الي نشر المحبة والسلام ودعم رحلة مسار العائلة المقدسة في مصر، أننا لا نسمع ان السماء بها شر أو عنف أو مراره أو ظلمة، لكن بها سلام كامل وفيها سنتمتع بالفرح الكامل.



وتابعت: فى الارض يجتهد الانسان للحصول على السعادة، أما فى السماء فنتمتع بالفرح الكامل الداخلى حيث لا يوجد ملل بل نبتهج بالنور والفرح والحياة.



وأوضحت رئيس اللجنة، ان دير السيدة العذراء بدرنكة من أقدم الكنائس الأثرية علي مستوي العالم لذلك يحضر إليه الآلاف من الزوار كل عام، ويشاهدون المغارة الأثرية والتي يرجع تاريخها إلى 4500 سنة، وكان يتم اللجوء إليها للإحتماء من فيضان النيل منذ أيام الفراعنة.