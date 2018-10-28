ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أستاذ مناهج: طلاب كليات الطب يحفظون الكتب

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 01:03 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
حمزة شعيب
قال الدكتور حسن شحاته أستاذ المناهج التعليمية بجامعة عين شمس، إن استمرار المنظومة التعليمية بوضعها الحالى لن يقضى على الدروس الخصوصية، مشيرا إلى أن المنظومة التعليمية الحالية فاشلة، ولذلك يجب نسفها نهائيا.

وأضاف شحاتة خلال تصريحات تلفزيونية، أن بعض طلاب كليات الطب يحفظون الكتب، وهناك طلبة يرسبون بسبب ذلك.

وأشار إلى أن الدروس الخصوصية أصبحت جزءا من المدارس، والنظام الحالى فاسد، والجديد هو الحل للقضاء على الدروس الخصوصية.
loading...

ترشيحاتنا

الأرصاد تكشف سبب عدم الشعور بسقوط أمطار غزيرة اليوم رغم التحذيرات

عطار الحسين يكشف أسرار السحر الأسود.. فيديو

شاهد.. لقطات مؤثرة لضابط شرطة يلاعب كلبه البوليسي قبل وفاته

تحطم هليكوبتر فى ملعب ليستر سيتي الانجليزى

اشتباكات عنيفة بين جماهير الاتحاد فى مباراة الزمالك.. فيديو

موجة غضب عارمة بين الأتراك بعد وفاة جنديين بسبب البرد القارس

شاهد.. هدف عالمي لرونالدو يمنح يوفنتوس فوزا على إمبولي في الكاليتشو

اكتشاف أنفاق سرية أسفل هرم المكسيك.. صور

لأول مرة.. الأمير تشارلز يكشف رغبته فى إلغاء زفافه على الأميرة ديانا

غضب في فرنسا بسبب صفقة مع الأسرة الحاكمة في قطر

زوجان مصريان يبدآن مشروعا طبيا كبيرا بـ 10 آلاف جنيه ويتحول إلى صرح عملاق

الداخلية: ضبط 9 قضايا تجميع وتخزين 1632 طن بطاطس بالمحافظات.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 صورة حصاد اليوم الأول من منافسات البطولة العربية للطائرة

جولة جماعية بـ الحنطور لضيوف مؤتمر الاتحاد الدولى للطيران بالاقصر.. صور

ضبط 470 طن بطاطس مخزنة فى 3 ثلاجات بـ كوم حماده ..صور

رئيس السكة الحديد: العنصر البشري الركيزة الأساسية للهيئة.. صور

كارتيرون يعقد محاضرة مع لاعبي الأهلي لمدة 15 دقيقة قبل التدريب استعدادًا للوصل .. صور

فيديو

جنات:أرقام اليوتيوب لا تصنع النجوم ولست محترفة سوشيال ميديا..فيديو
جماهير الاتحاد تسب جنش.. واللاعب يرد على طريقته الخاصة.. فيديو
مشجع سكندري يقتحم مباراة الزمالك والاتحاد بالمبخرة.. فيديو
مشادة بين خالد الغندور ومحمد مصيلحي على الهواء بسبب سيسيه وداوودا
الأهلي: نتمنى حضور أكثر من 3 آلاف مشجع في تونس.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تمكين المالك من فسخ التعاقد في قانون الإيجار القديم؟

هل تؤيد مقترح تمكين المالك من فسخ التعاقد في قانون الإيجار القديم؟