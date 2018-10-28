أستاذ مناهج: طلاب كليات الطب يحفظون الكتب

قال الدكتور حسن شحاته أستاذ المناهج التعليمية بجامعة عين شمس، إن استمرار المنظومة التعليمية بوضعها الحالى لن يقضى على الدروس الخصوصية، مشيرا إلى أن المنظومة التعليمية الحالية فاشلة، ولذلك يجب نسفها نهائيا.



وأضاف شحاتة خلال تصريحات تلفزيونية، أن بعض طلاب كليات الطب يحفظون الكتب، وهناك طلبة يرسبون بسبب ذلك.



وأشار إلى أن الدروس الخصوصية أصبحت جزءا من المدارس، والنظام الحالى فاسد، والجديد هو الحل للقضاء على الدروس الخصوصية.