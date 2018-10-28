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تعليم

رئيس العليا لانتخابات اتحاد الطلاب: وقف الأنشطة بالجامعات أول نوفمبر

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 08:06 ص
أرشيفية
أرشيفية
عمرو ممدوح
قال الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، رئيس اللجنة العليا لانتخابات اتحاد الطلاب، إنه سيتم وقف جميع الأنشطة الطلابية بكل الجامعات، بما فيها أنشطة اتحاد الطلاب، بداية من أول نوفمبر، موعد انطلاق انتخابات اتحاد الطلاب.

وأضاف عبد اللطيف، لـ«صدى البلد» أن اتحاد الطلاب الحالي، يعتبر منحلا بمجرد انطلاق انتخابات اتحاد الطلاب، مشيرا إلى أن ذلك الإجراء لضمان الشفافية، وتساوي الفرص بين جميع الطلاب.

وأوضح مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، أن هناك تعليمات مشددة لكل الجامعات، للالتزام بتطبيق نص اللائحة الطلابية، في كل الإجراءات المتبعة بانتخابات اتحاد الطلاب.

كان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن عن بدء انتخابات اتحاد الطلاب، اعتبارا من بداية نوفمبر القادم، مشيرا إلى أنه سيتم فتح باب الترشيح اعتبارا من 1 نوفمبر وسحب وتقديم الاستمارات، ثم إعلان الكشوف المبدئية، وتلقى الطعون وفحصها، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية الأربعاء 7 نوفمبر.
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