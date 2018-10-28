تكريم فرقة أيامنا الحلوة بمهرجان الأفرو صينى.. فيديو

كرمت إدارة مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني برئاسة سهير عبد القادر أمس السبت فرقة أيامنا الحلوة في الدورة الثالثة .



أيامنا الحلوة هي فرقه غنائيه مصريه أسسها المايسترو محمد عثمان عام 2003، وتضم 17 ً مطربا ومطربة منهم شريف إسماعيل ورامى رفعت ومحمد فهيم.



يهدف الفريق فى حفلاته الأخيرة إلى فكرة ”نوستاجليا“ ّ إلى إعادة الذكريات، حيث يقدم فى بعض الاحيان الأغنيات التى اشتهرت خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضى مثل ”لوالكي“ لعلى حميدة و“كوكب تاني“ لمدحت صالح و“مش نظرة وابتسامة“ لسيمون بالإضافة إلى أغنيات من أرشيف السينما المصرية .



وتنطلق فعاليات مهرجان الفنون والفلكلور الافروصيني اليوم السبت بقصر المانساترلي بالمنيل وتستمر فاعلياته حتي الثالث من نوفمبر المقبل .



المهرجان تقيمه وزارة السياحة وهيئة التنشيط السياحي برعاية عدد من الوزراء والمؤسسات منها وزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة ووزارة الخارجية وسفارات الدول المشاركة وأكاديمية الفنون.





