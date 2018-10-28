التنمية المحلية: جولات ميدانية لمراقبة المشروعات في المحافظات

شكل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، لجنة من الوزارة تضم مختلف القطاعات، بإجراء جولات ميدانية بالمحافظات لمتابعة المشروعات التي تتم علي أرض الواقع.



وشدد الوزير على اللجنة متابعة ملف النظافة والمخلفات والطرق ومشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة خلال الجولات.



كما وجه شعراوي، اللجنة بمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية الجارى تنفيذها بالمحافظات فى القطاعات ومتابعة تنفيذ المشروعات المتعثرة وبطيئة التنفيذ وحل المشاكل التى تواجهها لسرعة الانتهاء منها.