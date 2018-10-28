ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

التنمية المحلية: جولات ميدانية لمراقبة المشروعات في المحافظات

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 01:06 ص
صدى البلد
ايمان البكش
شكل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، لجنة من الوزارة تضم مختلف القطاعات، بإجراء جولات ميدانية بالمحافظات لمتابعة المشروعات التي تتم علي أرض الواقع.

وشدد الوزير على اللجنة متابعة ملف النظافة والمخلفات والطرق ومشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة خلال الجولات.

كما وجه شعراوي، اللجنة بمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية الجارى تنفيذها بالمحافظات فى القطاعات ومتابعة تنفيذ المشروعات المتعثرة وبطيئة التنفيذ وحل المشاكل التى تواجهها لسرعة الانتهاء منها.
loading...

ترشيحاتنا

صدمة قوية.. نجم الاهلي السابق يتعرض للإصابة بـ الرباط الصليبي

نادي القضاة يوجه رسائل ساخنة في واقعة التعدي على قاضي بمحكمة ملوي

تحطم طائرة مالك نادي ليستر سيتي.. ومصيره مجهول.. فيديو

حبس مهندس بحي المعادي ومستثمر عقاري وآخر لاتهامهم فى قضية رشوة

رئيس نادي الاتحاد مهاجما خالد الغندور: بلاش انت.. فيديو

وليد صلاح الدين يفتح النار على الزمالك بسبب عقوبات سيسيه وداوودا

شاهد.. لقطات مؤثرة لضابط شرطة يلاعب كلبه البوليسي قبل وفاته

قرار عاجل من الزمالك ضد سيسيه وداودا بعد المشاركة مع الاتحاد

موجز البلد| محمد صلاح يسجل مع ليفربول.. أمن القاهرة يوفر البطاطس بـ6 جنيهات

الزمالك يقترب من دور الـ 8 بكأس زايد بالفوز على الاتحاد بهدف كاسونجو.. فيديو

شاهد.. فيديو صادم للأمير هاري وهو يبكي مثل أبيه تشارلز في يوم الزفاف

شاهد.. هدف عالمي لرونالدو يمنح يوفنتوس فوزا على إمبولي في الكاليتشو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 صورة حصاد اليوم الأول من منافسات البطولة العربية للطائرة

جولة جماعية بـ الحنطور لضيوف مؤتمر الاتحاد الدولى للطيران بالاقصر.. صور

ضبط 470 طن بطاطس مخزنة فى 3 ثلاجات بـ كوم حماده ..صور

رئيس السكة الحديد: العنصر البشري الركيزة الأساسية للهيئة.. صور

كارتيرون يعقد محاضرة مع لاعبي الأهلي لمدة 15 دقيقة قبل التدريب استعدادًا للوصل .. صور

فيديو

جنات:أرقام اليوتيوب لا تصنع النجوم ولست محترفة سوشيال ميديا..فيديو
جماهير الاتحاد تسب جنش.. واللاعب يرد على طريقته الخاصة.. فيديو
مشجع سكندري يقتحم مباراة الزمالك والاتحاد بالمبخرة.. فيديو
مشادة بين خالد الغندور ومحمد مصيلحي على الهواء بسبب سيسيه وداوودا
الأهلي: نتمنى حضور أكثر من 3 آلاف مشجع في تونس.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تمكين المالك من فسخ التعاقد في قانون الإيجار القديم؟

هل تؤيد مقترح تمكين المالك من فسخ التعاقد في قانون الإيجار القديم؟