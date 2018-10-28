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فن

أيمن سلامة يسترجع ذكرياته مع مها عرام

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 06:39 ص
صدى البلد
سمر سعد
استرجع المؤلف ايمن سلامة ذكرياته مع المخرجة مها عرام والتى توفيت من ايام قليلة، بنشر صورة عبر حسابه على "فيسبوك" وضمت ميرنا وليد وكمال ابو رية.

وعلق سلامة على الصورة: قبل وفاتها بإسبوع كلمتها ووجدت تفاءلا كبيرا في صوتها ..قولتلها انتي قوية يامها ..قالتلي مش هاسمح للبتاع اللي اسمه كانسر ده انه ينتصر عليا .. ومن ساعة مابلغني خبر وفاتها وانا عاجز ان اكتب حرف عنها ..النهاردة لقيت بالصدفة الصورة دي قدامي ،سهرة تليفزيونية كتبتها في بداياتي واخرجتها الراحلة ..الصديقة ..الطيبة ..مها عرام ،وكانت بطولة كمال ابورية وميرنا وليد ومعانا في الصورة المخرج الاذاعي علي مصيلحي كان وقتها بيساعد في الاخراج التليفزيوني .ربنا يرحمك يامها ويتجاوز عن سيئاتك ويدخلك جناته يارب العالمين.

وتوفيت مها عرام منذ ايام بعد صراع مع مرض السرطان وهى مخرجة مصرية، تخرجت في قسم المونتاج بالمعهد العالي للسينما، لكنها عملت لاحقًا بالإخراج، اشتركت في العديد من الأفلام كمساعد مخرج حتى أخرجت أول أفلامها وهو الفيلم التليفزيوني (حواء 2000) في عام 1993، وضعت موسيقى وألحان فيلم (مربط الفرس) لعام 1994 كما أخرجته، وأخرجت أيضًا بعض الكليبات وإعلانات التليفزيون والسهرات التليفزيونية.
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