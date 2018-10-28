المصري تحت 19 يتعادل سلبيا مع إنبي على ملعبه

تعادل فريق النادي المصري تحت 21 عامًا “1997” بقيادة مديره الفني سعيد ابراهيم مع مضيفه فريق انبي في المباراة التي جرت بينهما عصر اليوم على ملعب انبي بالقاهرة الجديدة ضمن بطولة الجمهورية لتلك الفئة السنية.



شهدت المباراة مشاركة ثلاثي الفريق الأول أحمد خالد ومحمود القط وعبد الناصر دي ماريا ضمن صفوف فريق الشباب وذلك بعد الاتفاق الذي تم بين الجهاز الفني للفريق الاول بقيادة حسام حسن والمدير الفني لقطاع الناشئين الكابتن ميمي عبد الرازق وذلك من اجل اكساب لاعبي الفريق الأول حساسية المباراة من ناحية ونقل خبرات هؤلاء اللاعبين للاعبي فريق الشباب.



وبفضل مشاركة الثلاثي مع الفريق في مباراة اليوم سيطر نجوم المصري على المباراة كاملةً ولولا سوء الحظ والتسرع لخرج المصري فائزًا بعدد كبير من الأهداف رغم قوة فريق انبي العنيد ، وفي الوقت ذاته تألق حارس المصري حسام عياد ونجح في الزود عن مرماه في عدة كرات لو دخلت مرماه لما لامه أحد.



وحاول سعيد ابراهيم تنشيط فريقه في الشوط الثاني بالدفع بالثلاثي اسلام جودة وعلي صخر ومحمد ماهر بدلًا من محمود القط واحمد خالد ودي ماريا ، وبالفعل اضفت التغييرات الثلاثة الحيوية على المصري الذي كاد أن يخطف نقاط المباراة الثلاث لولا تألق حارس انبي الذي انقذ فريقه من خسارة مؤكدة لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.



مثل المصري : حسام عياد لحراسة المرمى ، محمد العش ، حسام اشرف ، حسام مناع ، أحمد خالد (علي صخر) لخط الظهر ، زياد بدوي ، حسن علي ، عبد الناصر دي ماريا (محمد ماهر) لخط الوسط ، عمر هاشم ، اسلام عطية ، محمود القط (اسلام جودة) لخط الهجوم.



الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري تحت 21 عامًا يتكون من سعيد ابراهيم مديرًا فنيًا ، عاطف قنديل ، أحمد شوقي مدربين ، السيد المنصوري مدرب لحراس المرمى ، علي الشحات اداريًا ، محمد جبر أخصائيًا للعلاج الطبيعي ، فيما يشرف على القطاع فنيًا الكابتن ميمي عبد الرزاق المدير الفني للقطاع ، الكابتن سيف داود نائب المدير الفني للقطاع ، الكابتن السيد الناغي المشرف على تدريب حراس المرمى ، الكابتن كريم ذكري مسئول شئون اللاعبين.

