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رياضة

اشتباكات عنيفة بين جماهير الاتحاد فى مباراة الزمالك.. فيديو

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 01:57 ص
صدى البلد
القسم الرياضي
رصدت عدسة صدي البلد، اشتباكات عنيفة بين جماهير الاتحاد فى مباراة الزمالك التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب في إطار دور الـ16 من عمر منافسات كأس زايد للأندية الأبطال ليتأهل الي دور الـ8 من عمر البطولة.

وشهدت مدرجات المخصصة لجماهير الاتحاد توتر بينهم عقب هدف الزمالك، ووصلت الاشتباكات بالأيدي مما تدخل البعض لتهدئة الوضع.

وسجل هدف الزمالك الوحيد الكونغولي كابونجو كاسونجو بالدقيقة 69.

كان الزمالك، تأهل الي دور الـ16 بعد ما فاز على فريق القادسية الكويتي بدور الـ32.
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