اليوم.. مؤتمر صحفى للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ22 للمهرجان القومى للسينما

يعقد مساء اليوم الأحد الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور سمير سيف رئيس المهرجان القومي للسينما المصرية، مؤتمرا صحفيا بسينما مركز الإبداع الفنى للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ 22 للمهرجان.





ويعلن خلال المؤتمر أسماء المكرمين، عدد الأفلام المشاركة ( روائية طويلةـ روائية قصيرةـ تسجيليةـ تحريك)، وكذلك أماكن العروض بالقاهرة والمحافظات، كما يتم اعلان اسماء أعضاء لجنتى التحكيم ، وحفل الختام.





ويشهد المؤتمر مشاركة عدد من النقاد المشاركين بالندوات، وعدد من الفنانين، ونخبة من الصحفيين والإعلاميين .



