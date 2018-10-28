اليوم.. مؤتمر صحفى للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ22 للمهرجان القومى للسينما

يعقد مساء اليوم الأحد الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور سمير سيف رئيس المهرجان القومي للسينما المصرية، مؤتمرا صحفيا بسينما مركز الإبداع الفنى للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ 22 للمهرجان.
ويعلن خلال المؤتمر أسماء المكرمين، عدد الأفلام المشاركة ( روائية طويلةـ روائية قصيرةـ تسجيليةـ تحريك)، وكذلك أماكن العروض بالقاهرة والمحافظات، كما يتم اعلان اسماء أعضاء لجنتى التحكيم ، وحفل الختام.
ويشهد المؤتمر مشاركة عدد من النقاد المشاركين بالندوات، وعدد من الفنانين، ونخبة من الصحفيين والإعلاميين.
يسبق المؤتمر في السادسة مساء افتتاح معرض" شحات الغرام" بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون، بمناسبة مئوية ميلاد الموسيقار الراحل محمد فوزي والفنانة الراحلة ليلي مراد، يتضمن المعرض أفيشات وصور وكلمات أغاني لاشهر افلامهما مثل " شاطئ الغرام"، "ورد الغرام"، " يحيا الحب"، "عدو المرأة"، الآنسة ماما"، وغيرها.