جماهير الاتحاد تسب جنش.. واللاعب يرد على طريقته الخاصة.. فيديو

رصدت عدسة صدى البلد، لحظة توجيه جماهير الاتحاد السباب لمحمود عبدالرحيم جنش ألفاظ مسيئة فى مباراة الزمالك التي انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد في إطار دور الـ16 من عمر منافسات كأس زايد للأندية الأبطال ليتأهل الي دور الـ8 من عمر البطولة.



سجل هدف الزمالك الوحيد الكونغولي كابونجو كاسونجو بالدقيقة 69.



كان الزمالك قد تأهل إلى دور الـ16 بعد ما فاز على فريق القادسية الكويتي بدور الـ32.

