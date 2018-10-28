عبد الحليم علي يحذر الإعلاميين.. ويوجه نصيحة لكاسونجو

أكد عبد الحليم علي لاعب الزمالك السابق أن مجلس ادارة ناديه تعمد رحيله عن صفوف الفريق رغم رغبته في الاستمرار لمدة موسم جديد.



وقال عبد الحليم في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت: "لحد أخر عام كنت أسجل أهداف وكنت قادرا على اللعب.. دي كاستال طلب التجديد لي وطلبت الاستمرار مع الزمالك حتى احصل على التكريم من الجماهير ولكن الادارة كانت متعمدة رحيلي وعدم التجديد لي".



وتابع هداف الزمالك السابق: "لا اعلم سبب رفض مجلس إدارة الزمالك برئاسة ممدوح عباس التجديد لي، لم اتحدث مع أحد منهم وقلت لهم مرارًا وتكرارًا انني سأعتزل حتى لو كسرت الدنيا".



واعترض عبد الحليم علي مهاجم نادي الزمالك السابق على خطة النادي في وقت سابق برحيل اللاعبين الكبار في وقت واحد من أجل بناء فريق كبير.



وتابع عبد الحليم: "علشان تبني جيل مينفعش تهد كله مرة واحدة، لازم يكون في لعيبة كبيرة تعرف اللعيبة الجديدة والصغيرة قيمة النادي.. لازم يكون في لعيبة كبيرة اصحاب خبرات على الأقل 5 حتى لو مش هيلعبوا، لازم اللعيبة الجديدة تعرف قيمة النادي من اللاعبين السابقين".



وجه عبد الحليم علي هداف نادي الزمالك التاريخي رسالة لكابونجو كاسونجو مهاجم الفريق: "على كاسونجو الهدوء شوية وميحطش الدنيا كلها فوق دماغه.. كاسونجو لاعب جيد ولكن يجب ان ينصحه أحد بالتوقف عن العصبية في حالة ضياع فرصة تسجيل في المباراة".



ووجه عبد الحليم علي رسالة للإعلاميين عبر القنوات الفضائية في الفترة المقبلة، قائلا: "مبحبش اروح مكان اكون ضيف شرف، لازم اصيب بصمة وهو الأهم.. اتجهت للجزء الإعلامي في الفترة الماضية وخضت تجربة التحليل، أرى ان هذا الجانب هو أفضل خيار للمدير الفني لأنه يحصل على الفرصة الأكبر للحديث في كرة القدم".



واختتم عبد الحليم علي: "حاليًا ادرس إعلام في جامعة القاهرة ولا اريد ان ابتعد عن التدريب والملاعب".

