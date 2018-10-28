عبد الحليم علي: الأهلي لم يفاوضني بسبب سني

رفض عبد الحليم علي لاعب نادي الزمالك السابق ترديد نغمة ان ملعب رادس هو ملعب الأهلي قبل نهائي دوري ابطال افريقيا، قائلا إن الفرص متساوية بين الأهلي والترجي في لقاء النهائي.



على الجانب الآخر قال عبد الحليم علي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد:

"اتعجب عبد الحليم علي مهاجم نادي الزمالك السابق من خروج مصطفى فتحي لاعب الفريق الحالي من حسابات الجهاز الفني بقيادة جروس".



وأضاف عبد الحليم: "مش مبسوط ان مصطفى فتحي برة الـ18 أو برة التشكيل الأساسي نفسه، مصطفى فتحي يستحق اللعب في أوروبا.. لا افهم وجهة نظر الجهاز الفني، مصطفى فتحي يستحق مكان في التشكيل الأساسي، كان يجب أن يتواجد اللاعب في صفوف منتخب مصر في كأس العالم روسيا 2018".



وعن مشاركة الثنائي المعار من الفريق الابيض سيسيه واحمد داوودا لنادي الاتحاد السكندري في مباراة اليوم بكأس زايد للأندية الأبطال، قال عبد الحليم علي: "أرى ان مشاركة الثنائي في مباراة اليوم في صالح نادي الزمالك ونقطة ايجابية".



وأكد عبد الحليم علي انه تلقى عددًا من العروض بعد اعلان اعتزاله على رأسها الإتحاد السكندري والمصري البورسعيدي ومصر المقاصة، قائلا: "كان صعب أن يتحرك الأهلي لضمي بسبب سني الكبير غير المناسب للفريق وكنت في نهاية مشواري".