قصة كفاح إبراهيم سوزوكي بسبب خوفه من الألومنيوم.. فيديو

من عامل في قسم الأدوات المنزلية "الألومنيوم"، إلى صاحب عمل حر بعدما قرر الابتعاد عن تلك المهنة لإصابة أحد زملائه بمرض خطير.



إبراهيم السيد أو كما يلقب بـ"ابراهيم سوزوكي"، قال لبرنامج " باب الخلق " ، المذاع عبر فضائية " النهار "، إنه قرار أن يمارس مهنة ، ولكن عن طريق السواقة وامتلاك إحدى العربات لنقل البضائع من مكان لآخر.



وأضاف أنه ظل يعاني حتى استطاع أن يملك تلك السيارة عن طريق" التقسيط "، التي توفر له بعض متطلبات منزله، إضافة إلى إراحته قليلا.



وأوضح، أنه لن ينتظر حتى يكبر في السن من أجل انتظار الشفقة في آخر الشهر من صاحب المصنع الذي كان يعمل به.