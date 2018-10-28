مجلس الوزراء: رفع درجة الاستعداد فى المحافظات لمواجهة الأمطار والسيول

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة موسم سيول الأمطار، قائلًا للمحافظين: "الأمطار عندما تأتي لن تخبرنا مسبقًا".



وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، أن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة استعدادات المحافظات لمواجهة الأمطار جاء بناءً على تكليف من رئيس الوزراء.



وأشار إلى أن كل المحافظات رفعت درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار أو السيول المحتملة.