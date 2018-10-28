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منوعات

أطفال كهف تايلاند في مسرح الأحلام.. فيديو

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 02:32 ص
أطفال الكهف
أطفال الكهف
حسام رضوان
أوفى نادي مانشيستر يونايتد الإنجليزي بوعده السابق باستقبال فريق الفتيان الذين اشتهروا باسم "أطفال الكهف" التايدلانديين، الذين كانوا محاصرين لأكثر من أسبوعين بأحد الكهوف حتى تم انقاذهم بعد 17 يوما.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "تليجراف" البريطانية، رحب نادي مانشيستر يونايتد بالفريق التايدلندي "وايد بورز"، حيث حصل الـ12 لاعبا على جولة في مجمع كارينجتون الذي يتجري به الفريق الإنجليزي تدريباته.

وكان المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في استقبالهم وتحدث إلى اللاعبين.

وأضافت الصحيفة أن اللاعبين سيكونوا بين الحضور في مباراة يونايتج ونادي إيفرتون، التي تقام اليوم الأحد على ملعب "أولد ترافورد" الملقب بـ"مسرح الأحلام"، وهو ملعب الشياطين الحمر.


أطفال كهف تايلاند في مسرح الأحلام.. فيديو
أطفال كهف تايلاند في مسرح الأحلام.. فيديو
أطفال كهف تايلاند في مسرح الأحلام.. فيديو
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