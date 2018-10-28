أطفال كهف تايلاند في مسرح الأحلام.. فيديو

Jose meets the Wild Boars ❤🙏



It’s a pleasure to welcome the young Thai footballers who were rescued from a cave earlier this year. #MUFC pic.twitter.com/tcMVUzUJl6 — Manchester United (@ManUtd) October 27, 2018

أوفى نادي مانشيستر يونايتد الإنجليزي بوعده السابق باستقبال فريق الفتيان الذين اشتهروا باسم "أطفال الكهف" التايدلانديين، الذين كانوا محاصرين لأكثر من أسبوعين بأحد الكهوف حتى تم انقاذهم بعد 17 يوما.وبحسب ما ذكرته صحيفة "تليجراف" البريطانية، رحب نادي مانشيستر يونايتد بالفريق التايدلندي "وايد بورز"، حيث حصل الـ12 لاعبا على جولة في مجمع كارينجتون الذي يتجري به الفريق الإنجليزي تدريباته.وكان المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في استقبالهم وتحدث إلى اللاعبين.وأضافت الصحيفة أن اللاعبين سيكونوا بين الحضور في مباراة يونايتج ونادي إيفرتون، التي تقام اليوم الأحد على ملعب "أولد ترافورد" الملقب بـ"مسرح الأحلام"، وهو ملعب الشياطين الحمر.