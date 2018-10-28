نقيب الفلاحين يحذر: أسعار البطاطس سترتفع بشدة خلال الفترة المقبلة

توقع حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن تشهد الأسواق زيادة جديدة في أسعار البطاطس خلال الفترة المقبلة وبشدة.



وأضاف أبو صدام في تصريحات أثناء لقائة ببرنامج " هنا العاصمة " ، المذاع عبر فضائية " سي بي سي " ، إن المحصول الجديد يحتاج لتقاوي من المحصول المتواجد حاليا الذي تم رفع سعره.



واضح أن الحل النهائي لتلك الازمة هو منع التصدير أو فتح الاستيراد، والاهتمام بالبذور لأننا أصبحنا دولة عقيمة نعتمد فقط على الاستيراد.

