شاهد.. رقصة إليسا فى عيد ميلادها

احتفلت إليسا بعيد ميلادها وطرحت إحدى صفحات المطربة اللبنانية على إنستجرام فيديو وهى ترقص برفقة إحدى صديقاتها.



وظهرت إليسا بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان سوارية من اللون "البينك"، وهو نفس اللون الذي ظهرت عليه تورتة عيد ميلادها الضخمة، التي حملت اسمها بشكل بارز.



كان ضمن ضيوف الحفل صديقها وديع النجار، الذي ترددت العديد من الشائعات عن ارتباطهما، كذلك الماكير بسام فتوح.



https://www.instagram.com/p/Bpc2yqAg0RR/?taken-by=princess_elissa_zkh