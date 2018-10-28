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فن

حنان تعود للأضواء من جديد برفقة حميد الشاعرى.. فيديو

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 08:04 ص
صدى البلد
سمر سعد
فى جلسة طربية مميزة استطاع حميد الشاعرى أن يعيد المطربة حنان إلى الأضواء من جديد، ونشر الشاعرى عبر صفحته على فيسبوك فيديو جلسة طربية جمعته بالمطربة التى اختفت لسنوات طويلة عن الأضواء بسبب سفرها للخارج.

ومن الواضح أن الجلسة ستعيد حنان من جديد للغناء.

تعد المطربة حنان واحدة من نجمات جيل التسعينيات فى عالم الغناء، وضعت بصمة مختلفة فى نوعية الأغانى التى قدمتها، وكانت من أشهر مطربات جيلها، وقدمت حنان أغانى ناجحة ما زالت عالقة فى أذهان الجمهور، منها "الشمس الجريئة".


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