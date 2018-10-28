هانی الناظر: بهذه الطريقة نكافئ كبار السن

قال الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، إنه بمناسبة ما تقوم به الدول المتقدمة ومنها بعض مدن المنطقة مثل دبي من إعادة تقييم عدد من المسميات والمصطلحات التي تتعلق بأمور ومعاني إنسانية فقد يكون شيئا رائعا أن تقوم الحكومة والهيئات العامة والخاصة ووسائل الإعلام وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني بتغيير مسمی كبار السن ليصبح كبار المواطنين.





وتمنى الناظر عبر صفحته الشخصية في فيسبوك، بإعادة تسمية دور المسنين لتصبح دور الكبار وتغيير مسمی المسنين بصفة عامة ليصبح الكبار.



