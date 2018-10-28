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مرأة

هانی الناظر: بهذه الطريقة نكافئ كبار السن

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 02:50 ص
هانی الناظر بهذه
هانی الناظر بهذه الطريقة يمكن أن نكافئ كبار السن
آية التيجي
قال الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، إنه بمناسبة ما تقوم به الدول المتقدمة ومنها بعض مدن المنطقة مثل دبي من إعادة تقييم عدد من المسميات والمصطلحات التي تتعلق بأمور ومعاني إنسانية فقد يكون شيئا رائعا أن تقوم الحكومة والهيئات العامة والخاصة ووسائل الإعلام وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني بتغيير مسمی كبار السن ليصبح كبار المواطنين.

وتمنى الناظر عبر صفحته الشخصية في فيسبوك، بإعادة تسمية دور المسنين لتصبح دور الكبار وتغيير مسمی المسنين بصفة عامة ليصبح الكبار.

وأضاف الناظر أنه يجب تعميم الفكرة في جميع المواقع والقاعات، ووسائل النقل وغيرها من مرافق عامة، حيث إنه من الإجراءات التي قد تبدو بسيطة ولكنها تحمل معانی عظيمة وتقدير كبير للغاية لكبار المواطنين.
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