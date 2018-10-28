محافظ كفر الشيخ: غرامة 1000 على الدراجات النارية المخالفة

وافق الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، على تطبيق غرامة 1000 جنيه على الدراجات البخارية والتروسيكلات حال السير بدون ترخيص، على أن يتم زيادة الغرامة إلى 1500 جنيه حال تكرار المخالفة لنفس المركبة.



وقدّم محافظ كفرالشيخ الشكر لإدارة المرور ومساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، على الجهود المبذولة خلال الحملات الأمنية والمرورية، والحرص على فرض سيادة القانون وحماية المواطنين.



يأتي هذا فى إطار تطبيق قانون المرور على جميع المركبات لتحقيق الأمن والأمان للمواطنين وتحقيق الردع العام للمخالفين لقانون المرور رقم121 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وخاصة مركبات الدراجات البخارية والتروسيكلات التى تسير بدون لوحات معدنية والتى قد تستخدم فى ارتكاب الجرائم الجنائية والإرهابية.

