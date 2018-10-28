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جنات:أرقام اليوتيوب لا تصنع النجوم ولست محترفة سوشيال ميديا..فيديو

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 02:00 ص
جنات
جنات
حمزة شعيب
قالت المطربة جنات، إن الاهتمام بجودة الأعمال الفنية هو الذي يصنع الفنان الحقيقي، وليس الدعاية المبالغ فيها، لافتا إلى أن الجمهور يقدر الأعمال الفنية المميزة

وأضافت المطربة، خلال حوارها مع فضائية "MBC مصر"، مساء اليوم السبت: "أنا مش محترفة سوشيال.. الاستثمار في جودة الأغاني أهم"، مؤكدة أنها لا تهتم بأرقام المشاهدات سواء الحقيقية أو الوهمية التي يحققها الألبوم الغنائي على موقع مشاركة الفيديوهات "يوتيوب" مثل أغلب الفنانين.

ونوهت جنات إلى أن التجهيز لألبومها واختيار كلمات وألحان أغانيها قد يتجاوز السنوات الثلاث، مؤكدة حرصها على الاهتمام بانتقاء الأفضل لجمهورها.
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